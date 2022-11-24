«حياة كريمة» بالشرقية: رفع كفاءة 13 كوبري وإنشاء وحدات صحية

شهدت محافظة قرى محافظة الشرقية، التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنشاء العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، بينها القطاع الصحي والقطاع التعليمي.

مشاريع حياة كريمة في قرى الشرقية

وصل إجمالي المشروعات التي قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشائها في القرى المختلفة بمحافظة الشرقية إلى 1616مشروعا في قطاعات مختلفة، ففي قطاع التعليم، قامت المبادرة الرئاسية بإنشاء 107 مدارس، بينها 48 مدرسة جديدة، وتوسيع 614 فصلا، بالإضافة إلى ترميم وصيانة 59 مدرسة، ويأتي ذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.

كما تم العمل على توسيع 549 فصلا دراسيا، وصيانة 48 مدرسة، ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة جاري العمل على تنفيذ 15 مدرسة ما بين إنشاء 4 وتوسع في 54 فصلا وصيانة 11 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 44 مدرسة، وبذلك تكون نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في القطاع التعليمي 97%.

14 قطاع ضمن خطة التطوير

وأشار البيان إلى أن خطة التطوير تشمل 14 قطاعا، ومن المقرر العمل على تجديد شبكات المياه ومد شبكات جديدة، بما يساهم في توفير مياه الشرب، كما تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة وذلك لكونه أحد المصادر النظيفة للطاقة، إلى جانب العمل على إنشاء عدد من الوحدات الصحية والاجتماعية التي توفر الخدمة للأهالي الأكثر احتياجا، وأيضًا إنشاء نقاط إسعاف داخلية، أما عن الطرق، فتعمل «حياة كريمة» على رصف الطرق التي تربط بين القرى وبعضها، بالإضافة إلى تبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبري.