كيف تحسن الحملات الدعائية صورة السياحة المصرية؟.. رسالة دكتوراه تكشف الحلول

حصل الباحث محمد علي عبدالغني، المفتش بوزارة السياحة والآثار، على درجة الدكتوراه في السياحة من كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، عن رسالة بعنوان «إطار مقترح للحملات الدعائية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري».

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث، لاقتراح إطار منهجي للحملات الدعائية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، من خلال التعرف على الحملات وأنواعها والصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، والآليات الواجب اتباعها لتنفيذ وإعداد الحملات الدعائية، والمعوقات والتحديات التي تواجهها.

تحقيق التكامل السياحي

وأوصت الدراسة بالانتشار في الأسواق السياحية بالعالم، لمجابهة أي أزمة تنتج في أحد الأسواق، وتحقيق التكامل السياحي مع الدول المختلفة داخل الإقليم، واستغلال الأحداث والمناسبات في تلك الدول مثل كأس العالم بقطر، وإعداد دراسات بحوث سوقية عن الدول بشكل دائم، وتنظيم حملات دعائية طبقا لتوصيات الدراسات.

حملات دعائية مشتركة

كما أوصت بعمل حملات دعائية مشتركة مع الدول الأولى سياحيا والقريبة من المقصد السياحي، من خلال التسويق المشترك للمقصدين في وقت واحد.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتورة غادة عبدالله، أستاذ التسويق السياحي، والدكتور نور الدين بكر، الخبير السياحي ورئيس مجلس إدارة مصر للسياحة الأسبق، والدكتورة غادة خيرت، بجامعة مدينة السادات، والدكتورة هبة عاطف، بكلية السياحة بجامعة قناه السويس، والدكتورة رشا خليل، بكلية السياحة جامعة قناة السويس، وحضر المناقشة لفيف من قيادات وزارة السياحة والادراة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.