الصين تنتهي من المكون الرئيسي لأكبر «شمس اصطناعية» بالعالم.. تنتج طاقة نظيفة

ذكرت وكالة «شينخوا»، أن الصين انتهت من إنتاج لوحة الجدار الأول للتدفق الحراري المعزز للمفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، حيث يعد مكونا أساسيا لأكبر مشروع مفاعل اندماج نووي في العالم، والمعروف باسم «أكبر شمس اصطناعية».

أداء لوحة الجدار الشمسي تفوق التوقعات

كشفت «شينخوا»، أن لوحة الجدار تقوم بأداء أعلى بكثير من المتطلبات المصممة عليها، بالتالي تعد مناسبة للإنتاج بالجملة، وفقًا لمطورها، معهد الجنوب الغربي للفيزياء التابع للشركة النووية الوطنية الصينية.

وذكرت صحيفة «ساينس ديلي» الصينية، أمس الأول، أن لوحة الجدار الأولى لمفاعل «إيتير»، مصممة ليتصل فوريا بالبلازما على درجة حرارة تصل إلى 100 مليون درجة مئوية، مما يبدو أنها واحدة من أكثر المكونات المحورية في قلب المفاعل.

«شمس اصطناعية» من أهم المشاريع للبحث العلمي

يبدو لدول كثيرة، أن مشروع «الشمس الاصطناعية»، من أهم وأعظم مشاريع البحث العلمي الدولي، إذ يولد المشروع طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، بشكل قريب جدا لطاقة الشمس، من خلال إطلاق انبعاثات الضوء والحرارة عبر تفاعلات الاندماج.

ويمول هذا المشروع العديد من الدول بشكل مشترك، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكيا واليابان وجمهوريا كورية والهند وروسيا.