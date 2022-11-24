احتجاج مئات العمال في مصنع «آيفون» الرئيسي في الصين

تظاهر مئات العمال، أمس، في مصنع آيفون بمدينة تشنجتشو بوسط الصين، والذي يعد أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم حيث تملكه شركة فوكسكون التايوانية، ويخضع لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

Hundreds of workers joined protests at Foxconn's flagship iPhone plant in China. The rare scenes of open dissent mark an escalation of unrest that has come to symbolize a dangerous build-up in frustration with the country's ultra-harsh COVID rules https://t.co/tkhDAfeeAD pic.twitter.com/ZjYdHPAuwR — Reuters (@Reuters) November 23, 2022

الصين لن تسمع لسكان تشنجتشو بمغادرة المنطقة

أكدت السلطات الصينية، أنّه لن يُسمح لسكان تشنجتشو مغادرة المنطقة دون عمل تحليل فيروس كورونا وإبراز نتيجة سلبية إضافة إلى الحصول على إذن رسمي من السلطات المحلية، ويتم أحيانًا حجر الطلاب والعاملين لأسابيع متتالية في الحرم الجامعي أو مواقع الإنتاج، دون السماح لهم بحرية التنقل، كما نصحت السلطات السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة، وسيتم تطبيق تلك القيود اعتبار من ليل اليوم لمدة 5 أيام علي أكثر من 6 ملايين شخص.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، خلال الساعات الماضية، أنّ آلاف الأشخاص يرتدون أقنعة ويواجهون عناصر من الشرطة يرتدون بدل عازلة بيضاء مع دروع بلاستيكية لمكافحة الشغب، كما بينت مشاهد أخرى، تعرض العشرات من الموظفين للضرب.

وأقرت المجموعة التايوانية بشكوى العمال من الأجور وظروف العمل في المصنع، لكنها نفت استقدام موظفين جدد مصابين بفيروس كورونا، وقالت فيما يتعلق بأي أعمال عنف، ستواصل شركة فوكسكون التواصل مع الموظفين والحكومة الصينية لمنع تكرار حوادث مماثلة.