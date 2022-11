احتجاج مئات العمال في مصنع «آيفون» الرئيسي في الصين

تظاهر مئات العمال، أمس، في مصنع آيفون بمدينة تشنجتشو بوسط الصين، والذي يعد أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم حيث تملكه شركة فوكسكون التايوانية، ويخضع لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

Hundreds of workers joined protests at Foxconn's flagship iPhone plant in China. The rare scenes of open dissent mark an escalation of unrest that has come to symbolize a dangerous build-up in frustration with the country's ultra-harsh COVID rules https://t.co/tkhDAfeeAD pic.twitter.com/ZjYdHPAuwR