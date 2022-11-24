«المصري الديمقراطي»: نثمن قرارات العفو الرئاسية.. ونطالب بزيادة المفرج عنهم

ثمنت النائبة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعضو مجلس النواب عن الحزب، قرارات العفو الرئاسي التي صدرت، خلال الساعات الماضية، وقالت إنّها تعزز من الوحدة المجتمعية المصرية.

وأضافت النائبة مها عبدالناصر، في تصريحاتها لـ«الوطن»: «نشيد ونثمن جميع قرارات العفو الرئاسية التي صدرت، خلال الفترة الماضية، لكننا نطالب بتوسيع قاعدة قائمة العفو الرئاسية والإفراج عن كل سجناء الرأي في أسرع وقت ممكن».

الحزب المصري الديمقراطي

وبسؤالها عن مدى أهمية قرارات العفو الرئاسية تجاه الحوار الوطني، أكدت النائبة مها عبدالناصر، أنّه لا شك أنّ الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا يدعم سريان الحوار الوطني، ويرسخ من مفاهيمه تجاه ملف حقوق الإنسان.

المفرج عنهم بقرارات رئاسية

واختتمت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي حديثها، مشددة على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن وتلبية احتياجاتهم المعيشة التي تتمثل في عودة الموظفين منهم لجهات عمهلم، واستكمال الطلاب لدراستهم وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، في إطار إعادة دمجهم للمجتمع وبث روح التفاؤل بين أبنائه وتحقيق آمالهم.