إلهام شاهين لـ«الوطن»: لا أتدخل في اختيارات ابنة شقيقتي الفنية

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة بفوز فيلم «صاحبتي»، التي تُشارك فيه ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، بجائزة جائزة لجنة التحكيم الخاصة؛ إذ كان ضمن الأفلام القصيرة المشاركة، وتسلمتها مخرجة العمل كوثر يونس.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تتدخل في الاختيارات الفنية لابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، كون ذلك يتعلق بحريتها، ورغبتها في الأدوار التي تؤديها، ولا تفرض عليها أعمالا بعينها.

إلهام شاهين تعتذر عن «حضرة العمدة»

وأشارت إلهام شاهين، إلى غيابها عن موسم دراما رمضان 2023، كونها لا تتلقى عرضًا مناسبًا.

يأتي ذلك بعد اعتذارها عن مسلسل «حضرة العمدة»، لعدم اكتمال السيناريو؛ إذ كانت ترغب في قرائتها لـ30 حلقة كاملة قبل انطلاق التصوير، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.

«بطلوع الروح».. أحدث تجارب إلهام شاهين الدرامية

وكانت إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل «بطلوع الروح»، التي كانت تدور أحداثه بعد أن يخدعها زوجها، ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا.