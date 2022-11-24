بطل فيلم «صاحبتي»: إلهام شاهين شخصية عظيمة ومدرسة نتعلم منها

قال الفنان مارك حجار، إنه سعيد جدًا بردود الأفعال والإشادات التي تلقاها فيلم «صاحبتي»، الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة، على إثر منافسته ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتشاركه البطولة الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ومن إخراج كوثر يونس.

«صاحبتي» يحصد جائزة خاصة بـ«القاهرة السينمائي»

وعن رأي الفنانة إلهام شاهين في أدائه بعد مشاهدتها الفيلم ضمن فاعليات «القاهرة السينمائي»، خاصة أنه يتقاسم البطولة مع إلهام صفي الدين ابنة شقيقتها، قال مارك حجار، في تصريحات لـ«الوطن» إنها عبرّت له عن إعجابها بالفيلم، وأشادت بأدائه وتمثيله بسلاسة وبشكل طبيعي.

إلهام شاهين تشيد بأداء بطل الفيلم

وأضاف «حجار»: «مبسوط إن الفيلم عجبها، ده شرف لينا كلنا، وكلامها أثر في قلبي جدًا، وشهادة عمرها ما تطير من دماغي، وعمري ما هنساه لأنه من شخصية عظيمة بتمثل أكثر من 40 سنة، وبالتالي هي مدرسة نتعلم منها».

وأشار مارك حجار إلى أن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة في حياته من خلال فيلم «صاحبتي»، أمر عظيم أسعده كثيرًا، خاصة أنه في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن الاهتمام الذي حظى به الفيلم من إشادات وتعليقات يعد من الأمور السعيدة بالنسبة له.