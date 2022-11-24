حصول محطة مياه «ميت فارس» بالمنوفية على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حصول محطة مياه ميت فارس المرشحة ببركة السبع على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

الشركة حريصة على تطوير محطاتها

وأكد رئيس شركة مياه المنوفية، أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

اللجنة توجه الشكر للعاملين في المحطة

ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ علي مستوي الاداء الفني للمحطة وتطبيقها لكل معايير الحصول على تلك الشهادة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة لعام 2022 /2023 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

يُذكر أن شهادة «TSM» تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة وصيانة الأجهزة دورياً، مما يضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.