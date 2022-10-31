نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية: سيامة كهنة وشماسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية، وذلك بحسب بيانات المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى التجليس العاشرة للبابا تواضروس الثاني.

ففي إيبارشية أبو قرقاص بالمنيا، قام الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، برسامة وتعيين 10 من أبناء الإيبارشية في رتبة أغنسطس (قارئ) و8 آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص، وشاركه في الصلاة عدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية.

وعقب القداس الإلهي، كرم الأنبا فيلوباتير بتكريم الخرجين من الكلية الإكليريكية بالمنيا وخريجي مركز المغلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين.

سيامة 5 كهنة بإيبارشية بني سويف

وفي إيبارشية بني سويف، صلى الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح بالقداس قام تمت سيامة 5 كهنة جدد للخدمة بقرى الإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء(مقر المطرانية).

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة أربعين يوما دير السيدة العذراء بجبل قسقام.

سيامة كاهن بإيبارشية ملبورن

وفي إيبارشية ملبورن بإستراليا، عين الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسيدني، بتكليف من البابا تواضروس الثاني؛ كاهنا باسم القس ماثيو أندراوس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل في بيرث التابعة لإيبارشية ملبورن.

وشارك في صلاة القداس والسيامة الأنبا دانييل، أسقف سيدني، ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يوما التالية للسيامة في دير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

وفي إيبارشية مطاي، قام الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، بسيامة كاهن باسم القس بيشوي، والشماس القس بولا للخدمة بالكنيسة ذاتها.

أما في أرض الجولف، فقد صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة، وبتوجيه من البابا تواضروس قام بسيامه اثنين من الشمامسة بالكنيسة في رتبة دياكون، كما رسم 32 من الأطفال في رتبة إبصالتس (مرتل).

وشارك في الصلوات الآباء الكهنة من الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها وأسر الشمامسة الجدد.