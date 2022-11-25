9 مزايا جديدة يشملها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

أصدرت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار إسماعيل عتمان، إنفوجراف، يتضمَّن أبرز النقاط التي يتضمَّنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقرر مناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة والمقرر عقدها الأحد المقبل.

مخالفات المباني والمنشآت

ينظم مشروع القانون الجديد تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

أجاز مشروع القانون حالات التصالح في المخالفات، والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.

الأوضاع المخالفة والتصالح

كما أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25 %)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

كما منح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.