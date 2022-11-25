للولاد والبنات.. حصة الاقتصاد المنزلي تعلم الطلاب عمل بسكوت اللانكشير

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم عن اليوم الدراسي، وما يتضمنه من حصص فنية وصناعية وتدبير منزلي، وأنشطة مختلفة يقدمها الطلاب.

حصة الاقتصاد المنزلي لا تقتصر على البنات

قالت «منال» مدرسة الاقتصاد المنزلي في إحدى المدارس، إن حصص التدبير المنزلي كانت في الماضي تقتصر على البنات فقط، لتعليمهن الخياطة والطبخ، بينما التطور الحالي أتاح للجميع العمل في كل المجالات، وبالتالي من المهم على الأولاد أيضا معرفة تدبير المنزل مثل الطهي.

وأضافت أن حصة الاقتصاد المدرسي تتضمَّن أيضا تعليم الطلاب «الكروشيه» والتطريز والخياطة، منوهة بأن هذا الشق مرتبط بالبنات أكثر من الأولاد، بينما هناك حصص تكون مشتركة بين البنين والبنات مثل الزراعة والنجارة.

وأوضحت أنها تختار عنصرا غذائيا واقتصاديا لتعليم الطلاب، وفي نفس الوقت بسيط، «علشان يلحقوا ياكلوه في الحصة»، لافتة إلى أن حصة اليوم تتضمَّن طريقة عمل بسكوت اللانكشير، والذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية كما أن إعداده لا يستغرق سوى 10 دقائق كما أن طهيه لا يستغرق أيضا 10 دقائق.

تعليم الطلاب أسلوب الحياة

ولفتت إلى أن دور معلمة الاقتصاد المنزلي يتمثل في توعية الطلاب بتناول الأغذية الصحية والتدبير في نفس الوقت، متابعة: «مش بعلمهم أكله بس ولكن بعلمهم أسلوب الحياة، بحيث يطهوا أشياء متضمنة العناصر الغذائية وفي نفس الوقت اقتصادي».