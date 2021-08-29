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تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

كتب:

الوطن
07:24 م | الأحد 29 أغسطس 2021
كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

بعد إعلان اليوم نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2021، يبحث كثير من طلاب الشهادة الثانوية عن تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، خاصة بعد انخفاض معدلات القبول الحد الأدني بالجامعات هذا العام.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لأبنائنا من طلاب الشهادة الثانوية، تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، وكل ما يخص الجامعة في السطور التالية:

مصاريف كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 2021

لم تحدد المصروفات الخاصة بالكلية، ومن المقرر إعلان قيمتها مع بدء التقديم للكلية.

تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 2021

وخلال العام الجاري انخفضت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وحتى الآن، لم يتضح الحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2021 .

لكن بحسب موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العالمي، فإن تنسيق كلية اقتصاد منزلي جامعة المنوفية بشبين الكوم للعام الماضي 2020 كان نحو 272.5 درجة 66.4%، ومن المتوقع أن ينخفض للعام الجاري 2021 ليصبح نحو 237.5 درجة 57.9%.

عنوان كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

ويمكن الوصول إلى كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، عبر العنوان الآتي (شارع  ذكي شبانة- البر الشرقي- كلية الإقتصاد المنزلي- شبين الكوم- المنوفية - جمهورية مصر العربية).

ويمكن التواصل تليفونيًا عن طريق الاتصال بمكتب العميد على الرقم 0482227638، أو مكتب أمين الكلية على تليفون أرضي 0482234930، أو التواصل مع شئون الطلبة على الأرقام الآتية: 048/2227639 ، 048/2235697،  048/2235698.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2021

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، بحسب الموقع الالكتروني للجامعة:

- أصل شهادة الميلاد وصور منها.

- أصل شهادة الثانوية العامة وصور منها

- 6 صور شخصية.

- صورتين من بطاقة الترشيح

- صورتين من بطاقة الرقم القومي

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط

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