الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات: ارتفاع الموج وهبوب رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، وهبوب سرعات كبيرة للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ جميع المدن الساحلية حيث يصل إلى أكثر من 3 أمتار مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضح البيان سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري وهم «البحيرة، مطروح، العلمين، السلوم، الإسكندرية»، وتصل نسبة سقوط الأمطار إلى 30% تقريبا على مدار اليوم.

تشهد السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط سيناء سقوط أمطار تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في عدة محافظات غدا وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية الدقهلية»، حيث تشهد تلك المحافظات تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأمواج في الارتفاع حتى مساء غدا، ثم تعاود الأمواج في الانخفاض.