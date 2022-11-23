روبرتا ميتسولا: هجوم إلكتروني على موقع البرلمان الأوروبي وتعطيل خوادم الإنترنت

بعد ساعات قليلة من إعلان البرلمان الأوروبي أن روسيا دولة راعية للإرهاب، تم الإعلان عن هجوم على موقع البرلمان الأوروبي بشكل معقد بحسب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مشيرة إلى أن جماعة موالية للرئاسة الروسية الكرملين تبنت هذا الهجوم.

موقع البرلمان الأوروبي هاجمته جماعة موالية للكرملين

ذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي في تغريدة لها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن جماعة موالية للكرملين الروسي تبنت الهجوم على الموقع الذي عاد للعمل مرة أخرى بعد تعطله، وجاء نص التغريدة كالتالي: «البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد، وأعلنت جماعة موالية للكرملين مسؤوليتها».

وأضافت:«خبراؤنا في تكنولوجيا المعلومات يقاومونه ويحمون أنظمتنا.. حدث هذا بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. ردي هو المجد لأوكرانيا».

وتم الإعلان عن عودة عمل موقع البرلمان الأوروبي على شبكة الإنترنت الدولة مرة أخرى بعد الساعة 1700 بتوقيت جرينتش أى بعد ساعتين من إعلان انقطاع الخدمة الإلكترونية عن الموقع.

من الذي استهدف موقع البرلمان الأوروبي؟

ونشر تقرير أن مجموعة تسمى «هاكتفيستس»، التي تعني بالروسية نشطاء القرصنة هي وراء الهجوم على موقع البرلمان الأوروبي، حيث جعلت موقع البرلمان غير متاح الوصول إليه وتم تعطيل خوادم الإنترنت.

تصريحات عن تعليق موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت

وكتب المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، خايمي دوك في تغريدة على تويتر:«الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج يتسبب في حجب الخدمة»، فيما قال مصدر آخر أن الهجوم كان الأكثر تعقيدا في التاريخ الحديث.

وأشار النائب الألماني راسموس أندرسن في تصريحات صحافية، إلى أن الهجوم على أنظمة البرلمان الأوروبي طلقة تحذيرية لهجوم على قلب أوروبا الديمقراطي، موضحًا أنه يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل.