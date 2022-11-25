تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري غدا في كأس مصر.. اعرفه

يترقب جمهور القلعة البيضاء لقاء مهما يجمع فريقهم بنادي المصري البورسعيدي، ضمن جولات بطولة كأس مصر، ويبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري المرتقبة في دور الثمانية والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية غدا.

ووفقًا لما أعلن عنه اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، ستقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، غدا السبت، على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية في دور الـ8 بكأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساء السبت، على استاد برج العرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في كأس مصر.

من المقرر وفق المعلن عنه أن تبث مباراة دور الـ8 من كأس مصر بين الزمالك والمصري على شاشة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استعدادات الزمالك لمباراة المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بخوض تدريبات شاقة للاعبي الفريق، بالإضافة إلى برنامج تأهيل خاص وضعه الجهاز الفني للزمالك، للبنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تغيب اللاعب عن فترة الإعداد الماضية، وللعمل على تأهيله فنيا وبدنيا والاندماج مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البنيني سامسون عاد إلى القاهرة مساء الثلاثاء الماضي، بعدما أنهى الأزمة المتعلقة بجواز سفره والتي منعته من العودة إلى القاهرة في الموعد المحدد.