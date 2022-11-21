إصابة سائق في انقلاب سيارة محملة بالأدوية على محور سمالوط بالمنيا

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأدوية بمحور سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي.

انقلاب سيارة محملة بالأدوية بمحور سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 7693 ن س ا، ربع نقل محملة بالأدوية، بمحور سمالوط، في اتجاه الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة أشرف شعبان سعداوي 20 عاما، سائق، مقيم بمركز بني مزار، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج لإصابته باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار

انتقلت أجهزة الأمن ورجال البحث الجنائي، إلى موقع الحادث بمحور سمالوط حيث تبين وقوعه بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي بسمالوط، صباح اليوم، انقلاب سيارة ربع نقل بسبب انفجار الإطار الأمامي والخلفي، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 14 عاملة، جميعهن من مركز بني مزار ويعملن في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي.