مسؤول بالتموين لـ محمد علي خير: إنتاج الأرز يزيد عن الاستهلاك بـ400 ألف طن

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا توجد أزمة في الأرز، فحجم الإنتاج يفيض عن حجم الاستهلاك بواقع 400 ألف طن، وسعر أرز الشعير العام الماضي كان ما بين 3500 و4 آلاف جنيه للطن، بينما جرى تسعيره هذا العام بين 6600 و6850 جنيها للطن، وهذا سعر عادل وبه هامش ربح للمزارع.

الأرز التمويني بـ10 جنيهات ونصف

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن بعض المضارب رفعت أسعار الأرز، وبالتالي طرحت الأرز بسعر أعلى من قرار مجلس الوزراء ما نتج عن ذلك أزمة في السعر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على طرح الأرز التمويني بـ10 جنيهات ونصف الجنيه.

وتابع: «الدولة حريصة على أن يكون لديها مخزون استراتيجي تمويني للمواطن المصري للعام المقبل، وأن يكون هناك سعر عادل في السوق من 12 إلى 15 جنيها، ولن نترك التحكم في الأسعار في يد البعض».

الأرز الحر بـ14 جنيهًا والدرجة الأولى بـ18

وواصل: «كان هناك تضارب في أسعار الأرز، ولكن يوجد التزام حاليا، وجرى طرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية في كل المحافظات، من خلال 1300 مجمع، الأرز التمويني يباع بـ10.5 جنيه، والحر بـ14 جنيها، والأرز الدرجة الأولى ممكن يتباع بـ16.5 إلى 18 جنيها، بقرار من مجلس الوزراء».