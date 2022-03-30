محاكاة البرلمان المصري في الملتقى القمي الأول للجامعات في «بنها»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حول ختام فعاليات الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية، والذي جاء بعنوان «نموذج محاكاة مجلس النواب»، ونظمته الجامعة بمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية.

نموذج محاكاة مجلس النواب

وأكد «سوسة»، أن جامعة بنها كانت حريصة على تنظيم فعاليات الملتقى الأول لنموذج مُحاكاة مجلس النواب على مستوى الجامعات المصرية، تماشيًا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة بالعديد من الأحداث والفعاليات والمناسبات الكبرى.

غرس روح الإنتماء

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة تسعى لتطوير العملية التعليمية وغرس روح الانتماء والولاء عند الطلاب، وتعريفهم بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة المُختلفة في الارتقاء بالوطن، حيث تقوم الجامعة بتدريب وتأهيل الطلاب على هذه النماذج؛ بهدف نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب الواعد قادة المستقبلِ لصقل مهاراتهم في الخطابة وتعزيز الثقة فى أنفسهم ومعرفتهم بآليات العمل البرلماني، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا الراهنة سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي، وتوفير فرصة لهم لتحديد أولويات المجتمع، وتدريبهم على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها.

احتفالية يوم الوفاء

في سياق آخر، «سوسة» احتفالية يوم الوفاء لتكريم الأم المثالية والموظف المثالي والعامل المثالي بإدارة الجامعة وكلياتها والمدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة بنها، إن احتفالية يوم الوفاء تأتي استكمالا لعدد من الأنشطة الإنسانية والاجتماعية التى تحرص الجامعة على إقامتها، في إطار التلاحم المستمر بين منسوبيها، وتشجيعا لبذل المزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل تحت شعار «أسرة واحدة».