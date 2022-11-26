حظك اليوم برج الأسد السبت عاطفيا ومهنيا.. تتزايد فرص الإعجاب والتواصل

الصدق والأناقة من أهم ما يغلب على مولود برج الأسد من المظاهر الخارجية والداخلية، فهو يحب أن يظهر بأفضل شكل يلفت انتباه الناس له، كما يحرص على أن يكون نظيفا من الداخل ويتعامل بصدق مع من حوله، كما أنه شخص رومانسي كثيرا في علاقته ويقدر محبوبه، ويميل إلى الفكاهة وخفة الظل في حديثه وتعاملاته لذا فهو يكون محبوبا لمن حوله.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يمنحك يوما مناسبا لإظهار مشاعرك لمن تحمل إعجابا له، كما تتزايد فرص الإعجاب والتواصل وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تكون على استعداد اليوم للتعبير عن مشاعرك وما يجول بخاطرك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك في مجال عملك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.