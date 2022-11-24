حظك اليوم برج الجدي الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

عندما يتعرض مولود برج الجدي للضغط أو يشعر بالحزن والانزعاج، يميل إلى الجلوس وحده ولا يحب مشاركة حزنه ويأسه مع أحد، ويظل مع نفسه يراجعها ويقومها، كما أنه ويفكر في إيجاد الحلول ليخرج لمن حوله هادئا متزنا، يعرف كيف يدير الأمور ويصل بها إلى طريق صحيح وبر الأمان، وهو شخص طيب القلب لا يتأخر عن تقديم المساعدة أبدا لمن يطلبها منه بل أنه لا ينتظر حتى تطلب منه.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للتوقف والنظر للأمور جيدا وتحليلها بطريقة عقلانية ذكية، وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وعدم الحديث عن نفسك ومخططاتك وما توصلت إليه، وقد تكون بحاجة للهدوء والانعزال قليلا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تحرص على إخفاء مشاعرك وعدم إظهارها اليوم، وينصحك الفلك بأن تحاول أن تعطي مزيدا من الاهتمام لمن تحب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.