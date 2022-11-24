حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الدلو، بذكاء كبير وقوة حدس تجعلها تميز الأشياء وتشعر بها قبل حدوثها، وفي ارتباطها تميل إلى التقرب من الأشخاص العقلاء ويستهويها الرجل الذكي الذي يقدر المشاعر ويعذر الناس ورحيم بمن حوله وعاطفي كثيرا، وهي تخلص لزوجها وللشخص الذي تحبه كثيرا.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزلك الحادي عشر اليوم، ما يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة ممن حولك، وتنجح في التواصل مع من حولك في مجال عملك، وتتوطد صداقات كثيرة قوية اليوم، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تشعر بالحرية اليوم وتتنجح في التحرر من الضغوطات وتواصل مع من تحب جيدا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي.