جورج وسوف يطرب جماهير الإسكندرية بعد غياب طويل عن مصر

أطرب الفنان السوري جورج وسوف عشاق الغناء على شاطئ جولدن جول بسيدى جابر بالإسكندرية، بعد قرار تأجيل الحفل من 29 أكتوبر الماضي إلى أمس الجمعة.

استقبال أسطوري لسلطان الطرب

وألهب سلطان الطرب حماس الجماهير بفقرات غنائية رائعة وأضفى جوًا من المرح والسعادة على وجوه الحضور، إذ قال الفنان في تصريحات سابقة له أنه يعشق الجمهور ومستعد للغناء في المناطق الشعبية والتجارية لأنه يشعر وسط جمهوره في مصر بالحب والدفئ.

حلمى ساكسفون

واصطفت الجماهير على شاطئ جولدن جول بسيدى جابر للاستماع بالوصلات الغنائية التي يعشقها الجمهور جيدًا، وترديد الأغانى مع جورج وسوف «أبو وديع» الذي نشر جو من البهجة والمرح.

وبدأ الحفل بفقرة للعزف على الساكسفون تمهيدا لاستقبال سلطان الطرب أبو وديع.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية « ياه ع الزمن» التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكي وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.