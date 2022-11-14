كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 23 ألفا و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، بينها 54 حالة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 مليون، 217 ألفا و994 حالة.

ارتفاع حصيلة الوفيات بكوريا الجنوبية إلى 29 ألفا و709 حالات وفاة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 44 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29 ألفا، و709 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة ألأنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك سو»، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ تدابير احترازية سريعة ضد فيروس كورونا، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء إن موجة الفيروس، التي بدت وكأنها تتباطأ قليلا، بدأت في الانتشار مرة أخرى في فصل الشتاء.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 1794 إصابة بفيروس كورونا بينها 1747 إصابة محلية العدوى و47 حالة وافدة من الخارج في البر الرئيس للبلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 273 ألفا و762 حالة.

«لجنة الصحة الوطنية» الصينية: تسجيل «صفر وفيات» بفيروس كورونا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل «صفر وفيات» بفيروس كورونا، ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 580 مريضا بفيروس كورونا خرجوا، أمس الأحد، من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، لترتفع الحصيلة إلى 255 ألفا، و147 شخصا.

وأضافت «لجنة الصحة» الصينية، أن البلاد سجلت 14 ألفا و409 إصابات بفيروس كورونا بدون أعراض، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.