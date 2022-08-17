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نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.. الأقسام ونظام الدراسة

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:44 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر 2022، بمجموع 282 درجة، لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر 2022، باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر، وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع الكليات ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

أقسام فنون جميلة جامعة الأقصر

وفقا للموقع الرسمي لكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، الموجودة بمنطقة العوامية شارع خالد بن الوليد، يأتي نظام الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المُعتمدة وتحتوي كلية الفنون الجميلة على 4 أقسام، هي: ديكور، نحت، تصوير، جرافيك.

يذكر أن كلية الفنون الجميلة، تأسست في عام 1996 واحتفلت العام الماضي بمرور 25 عاما على إنشائها، وساهمت في تطوير وتزيين عدد من الميادين المهمة مثل ميدان النوفوتيل وميدان مرحبا وميدان الشيخ موسى، وميدان العوامية الشيراتون في الأقصر.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار