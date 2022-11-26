«الأعلى للجامعات» يتابع انتظام أعمال الميدتيرم والانتخابات الطلابية اليوم

يناقش الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم، في اجتماعه الدوري المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقر وزارة التعليم العالي، وبحضور كل من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس ورؤساء الجامعات وعدد من قيادات الوزارة والمجلس، لمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، أبرزها متابعة انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2022، و«الميدتيرم»، وانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم، الاستعدادات للحوار المجتمعي وورش العمل المقرر عقدها خلال الشهر المقبل لمناقشة الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي، بجانب متابعة أعمال انتظام الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أوضح عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام العمل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، مؤكدين أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد يناير المقبل، وفقاً للخريطة التي أثرها المجلس الفترة الماضية.