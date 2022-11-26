تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في بطولة كأس مصر

زادت في الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بشأن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون، في إطار منافسات بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها غدا الأحد في تمام الخامسة على أرضية ستاد الأهلي We السلام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

ويمكن متابعة مباراة الأهلي والمقاولون بصوت المعلق محمد الكواليني، وذلك عبر تردد قناة أون تايم سبورتس1 وترددها التالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس1

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتأتي مباراة النادي الأهلى أمام المقاولون كأول ظهور له، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، التي لعب خلالها المنتخب المصري مباراة ودية ضد بلجيكا بمشاركة بعض من نجوم القلعة الحمراء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

ووفقا لموقع النادي الأهلي، عاد الفريق الأول بالنادي لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة أول أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني الذي حرص على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا لمباراة الغد أمام المقاولون.