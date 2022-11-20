موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر

رغم انشغال جميع جماهير الكرة حول العالم، بالمونديال الذي ينطلق مساء اليوم في قطر، إلا أن عشاق وجماهير النادي الأهلي، حريصون على من متابعة استعدادات فريق الكرة لمباريات ربع نهائي كأس مصر نسخة 2022، إذ تقام 3 مباريات في هذا الدور، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتستأنف مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر

وسيكون موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، الخامسة مساء الأحد المقبل.

مباريات ربع نهائي كأس مصر

- الزمالك × المصري: السبت 26 نوفمبر، الساعة 5 مساء.

- بيراميدز × البنك الأهلي: الأحد 27 نوفمبر، الساعة 5 مساء.

موعد عودة الدوري المصري 2022-2023

ومن المقررر أن تستأنف يوم الأربعاء المقبل، مباريات الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، بـ 3 مباريات مؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة.

مباريات الدوري يوم 23 نوفمبر

- فيوتشر × أسوان: 5 مساء

- فاركو × الإسماعيلي: 5 مساء

- بيراميدز × البنك الأهلي: 5 مساء