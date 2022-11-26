نقل سوق الخضار بالغردقة إلى مقره الجديد اليوم.. مساحته 10 آلاف متر

بدأت أجهزة مدينة الغردقة، صباح اليوم السبت، نقل بائعي الخضار والفواكه بسوق الخضار بميدان الدهار إلى موقعه الجديد في نهاية شارع المصالح بجوار موقف السرفيس، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، بحضور اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، واللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

نقل سوق الخضار بالغردقة

ومن جانبه أشار اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، أن عملية نقل سوق الخضار بالغردقة إلى مقره الجديد بدأت صباح اليوم السبت، باستخدام 15 سيارة و60 عاملا ومعدات مجلس مدينة للمساعدة في أعمال النقل، مشيرا في بيان صادر اليوم، إلى أن السوق الجديد مجهز بالكامل ومصمم بشكل حضاري وجمالي يليق بمدينة الغردقة.

سوق الخضار الجديد

يذكر أن سوق الخضار الجديد بالغردقة افتتحه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وهو أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة بتكلفة 130 مليون جنيه، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر، وتم إنشاؤه على مرحلتين، ويشمل مجمع خدمات، و148 محلا بمساحات مختلفة (27 - 36 - 56) مترا، ومحزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة (140- 150) مترا، بالإضافة لتغطية السوق بنظام كاميرات مراقبة طوال 24 ساعة، ويضم المجمع مبنى إداريا ودورات مياه على أعلى مستوى.