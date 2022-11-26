كل ما تود معرفته عن منصة إجادة لتطوير مهارات الشباب: دورات متعددة

منصة إجادة، هي منصة إلكترونية متخصصة في تقديم دورات تدريبية متنوعة لتطوير المهارات والقدرات الخاصة بالشباب، حددت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدعم المبادرات في رؤية مصر 2030، وهي أجندة وطنية أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية.

منصة إجادة

قالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن جميع الدورات التدريبية على منصة إجادة مقدمة باللغة العربية من قبل أكبر الأساتذة والمحاضرين بالجامعات المصرية، مع مراعاة استخدام المصطلحات العلمية والعملية باللغة الإنجليزية خصوصا في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل رسالتها في تقديم محتوى تعليمي متميز باللغة العربية لرفع كفاءة أفراد المجتمع وتحسين قدراتهم التنافسية محليًا وعالميًا.

المنصة توفير بيئة تعليمية متميزة

تتمثل رؤية المنصة في أن تكون هي الأفضل في توفير بيئة تعليمية متميزة تساهم في إعداد فنيين ومهنيين في مجالات التدريب الفني وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وريادة الأعمال، على دراية تامة بالمهارات والمعرفة من أجل المساهمة في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

تقديم أحدث الخبرات في مجالات العلم والتكنولوجيا

وتقوم على أساس مجموعة من القيم والمبادئ، وهي تقديم أحدث الخبرات في مجالات العلم والتكنولوجيا وذلك لتحقيق نتائج غير مسبوقة تضعنا دائماً في المقدمة، ومراعاة المصداقية في كافة جوانب العمل لنبني جسور من الثقة مع شركائنا في النجاح لنقدم محتوى غنيًا ومتنوعًا من ذوي الخبرة مع كامل التزامنا لهم و المحافظة على كافة حقوقهم الأدبية، فضلاً عن الالتزام بالعمل وفق معايير الجودة الخاصة بالدورات التدريبية المتمثلة في المحتوى والشكل النهائى والعمل دائماً على التطوير المستمر.

دورات تدريبية مكثفة

تقدم المنصة مجموعة من التدريبات في مختلف المجالات منها التركيبات الميكانيكية للمصاعد وورشة منتجات الجلد الطبيعي، وإنتاج الخضر تحت الظروف المحمية، وخطوات الاستثمار الصحيحة وأنواع المستثمرين والأهداف الاستثمارية واختيار شركة السمسرة، وآليات الحماية للمستثمر في سوق الأوراق المالية، وأطراف عمليه التداول، ومزايا الاستثمار في البورصة والادخار التراكمي في وثائق المؤشرات المتداولة.