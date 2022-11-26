«الأعلى للجامعات»: إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدا، في إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، بمختلف الكليات وذلك للطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أول أمس الخميس، على أن تبدأ الجامعات الإثنين في تلقي الطعون على المرشحين والثلاثاء المقبل فحصها، على أن تعلن الكشف النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الخميس المقبل أولى أيام جولة الدعاية الانتخابية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات 2022

و أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، الالتزام بالجدول الزمني والخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، لافتا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب خلال أعمال الانتخابات، مؤكداً أن غدا الأحد سيتم إعلان الكشوف المبدئية وتستمر أعمال الانتخابات وفقا للجدول، وبدء الدعاية الخميس المقبل.

أوضح أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، واتباع كافة الإرشادات الخاصة بالانتخابات.

انتخابات 2022-2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تتم في الجامعات الخاصة كغيرها من الحكومية، وفقاً لائحة الاتحادات التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.