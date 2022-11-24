إقبال كبير على سحب الاستمارات في أول أيام انتخابات اتحاد طلاب عين شمس

انطلق صباح اليوم، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي بجامعة عين شمس، وتفقد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة، مقر لجنة انتخابات اتحاد طالبات كلية البنات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للانتخابات، رافقته الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية.

التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً

وأجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، حواراً مع عدد من الطالبات الراغبات في سحب استمارات الترشح للانتخابات، وأكد أن السباق الانتخابي ليس به فائز وخاسر وإنما المشاركة في حد ذاتها هي المكسب، موضحاً أن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً كبيراً منذ سنوات يعكس وعي الطلاب وإدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة أقرانهم من الطلاب.

وأضاف أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات، وهو ما يلقي بالعبء والمسئولية على اتحاد طلابها، مشيداً بإقبال الطالبات الكبير على المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية بوعي وإدراك وحب في خدمة المجتمع الجامعي ليكونوا نواة للعمل المجتمعي الوطني عند تخرجهم.

الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

- 3 صور شخصية حديثة.

- أصل كارنيه الكلية وصورة منه.

- أصل البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة من شهادة تطعيم فيروس كورونا.