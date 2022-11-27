أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.. تبدأ من 63 ألف جنيه

أكد عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات القديمة شهدت انتعاشا في حركة البيع والشراء بنسبة 75% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن سوق السيارات القديمة ارتفعت نسبة المبيعات بها، خاصة على السيارات التي بها بعض الرفاهيات مثل السايرات الألماني والياباني والكوري بها ناقل حركة أتوماتيك أو تكييف بالسيارة أو بها أبواب زجاج كهربائي.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي.

أسعار السيارات المستعملة

جيب شيروكي 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

هيونداي أكسنت 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

رينو ميجان 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

دايو لانوس 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 74,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

رينو كليو 2004

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه

أعلى سعر السيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 63,000 جنيه

أعلى سعر السيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه

تويوتا كورولا 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسايرة في السوق المحلي: 75,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

كيا شوما 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي:71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 86,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسايرة في السوق المحلي: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه