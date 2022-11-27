أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.. تبدأ من 63 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:59 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
أسعار السيارات في السوق المحلية
أكد عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات القديمة شهدت انتعاشا في حركة البيع والشراء بنسبة 75% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن سوق السيارات القديمة ارتفعت نسبة المبيعات بها، خاصة على السيارات التي بها بعض الرفاهيات مثل السايرات الألماني والياباني والكوري بها ناقل حركة أتوماتيك أو تكييف بالسيارة أو بها أبواب زجاج كهربائي.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي.
أسعار السيارات المستعملة
جيب شيروكي 1994
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
هيونداي أكسنت 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
رينو ميجان 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
دايو لانوس 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 74,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
رينو كليو 2004
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه
أعلى سعر السيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 63,000 جنيه
أعلى سعر السيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه
تويوتا كورولا 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسايرة في السوق المحلي: 75,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
كيا شوما 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي:71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 86,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسايرة في السوق المحلي: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه