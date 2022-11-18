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أسعار السيارات المستعملة «1600 CC» مكيفة.. تبدأ من 76 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
03:36 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
السيارات المستعملة

السيارات المستعملة

 قال محمد غريب، خبير السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة استقرت في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، وذلك مع كثرة المعروض من السيارات بكل أنواعها.

وأضاف «غريب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن السيارات العائلية، وبها تكييف وناقل حركة أتوماتيك، وقوة المحرك الخاص بها لا يتجاوز 1600 cc.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة: يجب على راغبي شراء السيارات اصطحاب فني لفحص السيارة قبل شرائها والتأكد من أوراق الملكية.

أسعار السيارات في السوق

وتستعرض الوطن أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي:

اسبيرانزا A620 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 116,000 جنيه.

اسبيرانزا M12 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

فيات بونتو 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي:  109,000 جنيه.

سينوفا A1 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي : 100,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 100,000 جنيه.      

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي :100,000 جنيه.

اوبل أسترا 2003   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه.

بريليانس جالينا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101,000 جنيه.        

أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.

بى واى دى F3 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

اودي A4 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.   

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.

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