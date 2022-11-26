ضبط «مستريح بكفر الشيخ» غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ بسبب ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط المتهم

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص، لقيامة بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.

غسيل أموال

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس أنشطة تجارية)، إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.