محافظ سوهاج يدشن مبادرة «نحو مدينة آمنة» لتنمية الأسرة

دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات مبادرة «نحو مدينة آمنة» لتنمية الأسرة السوهاجية، وذلك بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، بحضور عدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح محافظ سوهاج أن مبادرة «نحو مدينة آمنة» تستهدف دعم السيدات العاملات بمجال الحرف التراثية، وكذلك أطفالهن، وتوفير مكان آمن ينأى بهن بعيدا عن كافة أشكال العنف والإيذاء، والعمل من خلال الجهات المشاركة مع المحافظة على رفع كفاءة السيدات الحرفية والثقافية.

تفقد أجنحة المشاركين بالمبادرة

كما تم تحديد مهام تقوم بها كل جهة حسب اختصاصاتها لإحداث التكامل المعرفي والثقافي، والوصول لأقصى مستويات الاستفادة للفئات المستهدفة بالمبادرة.

وتفقد «الفقي» الأجنحة المختلفة بالمنطقة الآمنة، واستمع إلى خطة ورؤية كل جهة من الجهات المشاركة، وهي «جامعة سوهاج، مديرية الصحة والسكان، المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، المجلس القومي للمرأة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مديرية التربية والتعليم، الهيئة العامة لتعليم الكبار، مديرية الشباب والرياضة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مديرية الزراعة، مديرية القوى العاملة، مديرية التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للسكان».

ووجه المحافظ بأهمية استمرار تلك المبادرة والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة لصالح الفئات المستهدفة من السيدات وأطفالهن، وتوفير بيئة آمنة تكون بمثابة ملاذ لهن للتعلم، وممارسة الأنشطة المختلفة.

المدينة الآمنة توفر كافة الخدمات

وأضاف محافظ سوهاج، أن المدينة الآمنة توفر كافة الخدمات للفئات المستهدفة من فصول لمحو الأمية، وفصل للتعليم، وعيادة لتقديم الخدمات الطبية، وأجنحة لصقل مهاراتهم في الحرف التراثية، وأماكن لإقامة معارض لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الترفيهية، وممارسة الرياضة، وجناح لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي.