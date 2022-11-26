ضبط 273 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:40 ص | السبت 26 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما، وتنفيذ 87005 أحكام قضائية.
كما تمّ ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، وضبط 273 قضية مواد مخدرة بإجمالي 313 متهما، و38 متهما هاربا، و16 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وضبط 20944 مخالفة مرورية، وتمّ فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.