سرق قرطها الذهبي.. القبض على المتهم بقتل «ملك» طفلة قوص

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قبل قليل، القبض على المتهم بقتل طفلة في قرية «المفرجية»، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، حيث تم العثور على جثة الطفلة صباح اليوم الخميس، مخنوقة وملقاة داخل ترعة القرية.

الكاميرات تكشف المتهم

وبعد فحص كاميرات المراقبة في شوارع القرية ومحيط الجريمة، تبين أن المتهم في الواقعة من جيران المجني عليها، يُدعى «عرفة ك. ح.»، 32 سنة، وتبين أنه استدرج الطفلة، وأنهى حياتها خنقاً، بغرض سرقة قرطها الذهبي، ثم ألقى جثتها في الترعة.

وأكد عدد من أهالي القرية أن المتهم كان يشارك في أعمال البحث عن الطفلة مع أسرتها، صباح اليوم، إلا أن الكاميرات كشفت ارتكابه الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه للعرض على النيابة المختصة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

العثور على جثة «ملك» مخنوقة

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة قوص، أن جثة الطفلة «ملك»، التي عثر عليها بعد قليل من تغيبها عن منزل أسرتها، في ترعة قرية «المفرجية»، بدائرة مركز قوص، بها آثار خنق، مما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، بالعثور على جثة طفلة بعد تغيبها بليلة واحدة داخل ترعة قرية «المفرجية» في قوص، وتبين العثور على جثة الطفلة «ملك محمد حساني»، 6 سنوات، وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت مباحث قوص بالتحري عن الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم استدعاء مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الطفلة.