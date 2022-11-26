أستاذ مناعة: انخفاض الحرارة وعدم التهوية الجيدة يساهمان في انتشار الفيروسات

قال عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الفيروسات والبكتيريا متواجدة منذ قديم الأزل، وستظل موجودة طوال الحياة، ولكن ما يختلف هو أوقات انتشارها، موضحًا أن الفيروسات والأمراض التنفسية مرتبطة بالخريف والشتاء، نتيجة انخفاض درجة الحرارة وعدم التهوية الجيدة، الذي يساهم في زيادة انتشار الفيروسات.

الفيروسات التنفسية أسرع انتشار من الأمراض المعدية

وأضاف أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفيروسات التنفسية أسرع انتشارا من الأمراض المعدية، منوها بأن الفيروس المخلوي التنفسي متواجد ويصيب الأطفال سنويا، وشدد على أن التهاب الحلق يمكن أن يتطور ويتسبب في عدم قدرة الطفل على التنفس، ويتسبب في وفاته بشكل فوري.

الفيروس المخلوي خطورته تكمن في إصابة الأطفال بعمر عامين أو ثلاثة

ولفت أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إلى أن الفيروس المخلوي خطورته تكمن في إصابة الأطفال بعمر عامين أو ثلاثة، بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها بأن تحول الفيروس المخلوي يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات في الحلق.

وشرح أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أنه خلال فصل الشتاء لابد من غسل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.