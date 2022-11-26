في الذكرى الثانية لوفاة حافظ أبو سعدة.. تاريخ حافل بالنضال الحقوقي من أجل الحرية والفقراء

قضى حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، عمره مدافعًا عن الحقوق والحريات، فكانت مسيرته حافلة بالعطاء في مجال حقوق الإنسان والحياة السياسية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2020، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 55 عامًا، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا لمحبيه، فكان مناضلًا من أجل الحرية والفقراء.

محطات في حياة حافظ أبو سعدة

كان حافظ أبو سعدة سياسي من الدرجة الأولى، ولد في محافظة القاهرة عام 1965م، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعمل كمحام في مجال حقوق الإنسان واندمج في المجتمع المدني المصري، وحصل على درجة الماجستير في المعاملات الدولية القانونية التجارية واللوجستية في عام 2009 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونال درجة الدكتوراه في القانون الدولي في عام 2011 من جامعة الإسكندرية.

مناصب تقلدها حافظ أبو سعدة

يذخر سجل حافظ أبو سعدة، بالعديد من الإنجازات في العمل الحقوقي والنضال، فكان سياسيًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان، لديه مواقف ثابته وآراء سجلها التاريخ في الدفاع عن القضايا الحقوقية والسياسية، فكان معني بحقوق الإنسان، وعيّن كعضو في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 2009.

وبحسب المدونات التي تناولت السيرة الذاتية للحقوقي الراحل، فقد كان شريكا مؤسسا ومستشارا قانونيا في المركز المصري لحقوق المرأة، كما كان مبعوثا للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المصرية، وتزوج من المحامية الحقوقية «نهاد أبو القمصان»، وترشح على مقعد مجلس النواب عن دائرة المعادي عام 2015، لكنه لم يكتب له النجاح.

المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان

وشارك الراحل في عدد كبير من المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، كما شهد عشرات الجلسات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بشكل منتظم، باعتباره ممثل عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تمتلك عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.