القبض على المتهم بقتل شقيقه في البحيرة.. سدد له 6 طعنات في الصدر

حالة من الحزن تسيطر على أهالي مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، عقب مقتل شاب على يد شقيقه، إثر خلاف بينهما علي الميراث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بمقتل شاب بـ6 طعنات في الصدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب يُدعى «عيد ج.»، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، إثر إصابته بعدد 6 طعنة نافذة في الصدر، أثناء مشاجرة مع شقيقه بدائرة مركز النوبارية.

المتهم يعترف بقتل شقيقه بسبب خلاف على الميراث

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وجرى إلقاء القبض على المتهم، شقيق المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيراً أن مشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه، إثر خلافات بينهما على الميراث، وجرى التحفظ على جثة المجني عليه قيد التحقيق، وتم تحقيق المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.