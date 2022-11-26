محافظ الجيزة: فحص 2380 مواطنا وإجراء عمليات لـ50 حالة بالواحات البحرية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية والتي تنفذها المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان، اليوم السبت، أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الدولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، كما تابع القوافل العلاجية التي تم تنظيمها على مدار 3 أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

الكشف الطبي على 2380 مواطنًا

وأشار «راشد»، إلى أن القافلة تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بالواحات البحرية، وجرر خلالها توقيع الكشف الطبي على 2380 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 50 حالة لإجراء عمليات جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك.

كما اطلع على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة، التي شملت توقيع الكشف الطبي في 21 تخصصا وهي: «المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية ،والاسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل»، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، التي جاءت بمشاركة جامعه الفيوم واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موجهًا الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.