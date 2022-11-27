درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى في القاهرة والوجه البحري 24

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 27 نوفمبر، مشيرة إلى أن العظمى في كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى 22 والصغرى 16، والسواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الأحد، في جنوب سيناء ستسجل العظمى 26 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 11، وجنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد، أن البلاد ستشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

ووفق بيان الأرصاد، ستصل درجات الحرارة العظمي الإثنين المقبل، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 والصغرى 16، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 17.

وعن درجات الحرارة الثلاثاء، ستصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 24 والصغرى 16، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11، وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 17.