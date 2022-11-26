حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. غيوم وانخفاض درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء طقس شديد البرودة اليوم، في ظل انخفاض درجات الحرارة منذ أمس الجمعة، حيث تتكاثر الغيوم بسماء المنطقة مع اختفاء الشمس، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح شمالية باردة.

أمطار خفيفة في شمال سيناء

وكانت الأمطار قد تساقطت بشكل خفيف مساء أمس، دون أن تحدث أي تأثير على حركة المارة من المواطنين أو سير المركبات، داخل المدن أو على الطرق السريعة.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة سجلت 18 مئوية أوقات الصباح بمدينة العريش، مضيفا أن هناك احتمالية تساقط أمطار بشكل كبير مساء اليوم.

استعدادات مجلس المدينة لمواجهة الأمطار

فيما أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن قسم الإشغالات والصيانة في المجلس، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، أتمت جميع الاستعدادات لمواجهة الأمطار وشفط المياه الراكدة بنقاط التجمعات المعروفة حال تساقط الأمطار.

وأضاف مجلس المدينة أنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي من الرمال، مع التنبيه على المواطنين بعدم رمي القمامة في مجرى السيول بسد الوادي والطرق العامة والفرعية.