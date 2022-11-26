استشاري صدر يكشف أضرار الكربون الأسود: يسبب فشلا كلويا ويؤدي إلى الوفاة

تؤثر الأفعال السلبية للأشخاص على التغيرات المناخية التي تعاني منها حاليًا كل دول العالم، لما ينتج عنها من كوارث بيئية تترك تداعياتها السلبية على صحة الإنسان، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، نتيجة انبعاث الكربون في الهواء.

تأثير الكربون الأسود على الصحة

وقال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري أمراض الصدر، إن الكربون الأسود يسبب تلوثا بيئيا، مما ينتج عنه إصابة الأشخاص الذين يستخدمون وقود الفحم بضيق مزمن في الشعب الهوائية، وقد تصل المراحل الأخيرة لهذا المرض إلى سدة رئوية ثم فشل كلوي.

وأكد «عبدالمجيد»، أن التلوث يؤثرعلى كل أجزاء الجسم، وتأثيره المباشر يكون على الجهاز التنفسي، مما يصيب الأشخاص بمرض السدة الرئوية الذي يعد السبب الثالث للوفاة في العالم، وقال «عندما نصل إلى عام 2023 سيصبح هذا المرض ثاني سبب للوفاة».

أعراض مرض السدة الرئوية

وأوضح استشاري الصدر، أن أعراض مرض السدة الرئوية الأولى تظهر على الإنسان، وتتمثل في الشعور بثقل في الصدر، ونهجان بعد إجراء مجهود كبير معتاد عليه، وقد تصل مراحله الأخيرة إلى شعور الشخص بنهجان عند ربط حذائه، مؤكداً أن أكثر الفئات تعرضًا بشكل سريع للتلوث البيئي العام هم المدخنين، فعند الوصول إلى عمر الأربعين يشعرون على الفور بهذه الأعراض، وإذا تم تشخيصها مبكرًا قد يتوقف تدهور الحالة ولكن لا يشفى المريض، وبالتالي من الضروري وقف الممارسات السلبية التي تزيد الإصابة بالمرض الذي يؤثر على الحركة والتفكير والكليتين والقلب وكل أجزاء الجسم.

ماذا يعني الكربون الأسود

الدكتورة إلهام محمود، أستاذة علوم البحار والبيئة وعضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، قالت إن الكربون الأسود هو السبب الرئيسي في المشكلات الصحية التي تحدث الآن، حيث يعد أحد مشتقات الفحم والبترول المستخدم في المصانع الكبرى وينتج انبعاثات ضارة كثيرة في الهواء.

وأوضحت «محمود»، أن الفحم الأسود أحد مصادر تشكيل غازات الاحتباس الحراري، حيث أن الكربون مادة صلبة تُستخدم في إنتاج الطاقة لتعمل المصانع الكبرى، وذلك من خلال خروجه على شكل أدخنة سمراء تحتوي معظمها على أكسيد الكربون الذي يحيط الكرة الارضية بغلاف يمتص درجات الحرارة ويحتفظ بها.

تعريف «الصوبة الزجاجية»

وذكرت أستاذ علوم البحار والبيئة، أن أكسيد الكربون يشبه «المصيدة» التي تحيط الكرة الأرض بدرجات حرارة تشبه بحبس الكرة الأرضية داخل ما يسمى بـ«تأثير الصوبة الزجاجية»، التي ترفع درجة حرارة الكرة الأرضية إلى درجات ثابتة، مضيفة أن العالم حاليا وصل إلى ما يقرب من 1 ونصف درجة مئوية، ويسعى الجميع ألا تزيد عن 2 درجة مئوية.