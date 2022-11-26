«التنمية المحلية»: تسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية إلكترونيا

أكدت وزارة التنمية المحلية متابعة منصة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية ذات الطابع المصري المميز، و التي تأتي في إطار تشجيع الوزارة لتنفيذ المشروعات الصغيرة التي تراعى المعايير البيئية وتتصدى للتحديات المناخية، ولتمكين أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات من مواكبة التحول الرقمي، وخلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشترين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

معرض المنتجات البيئية والتراثية

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار متابعة الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها الوحدة المركزية لأيادى مصر.

وفى سياق متصل، افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض المنتجات البيئية والتراثية، الذي أقامته وحدة أيادي مصر بمحافظتي مطروح والإسكندرية، بقاعة مصنع الصناعات الحرفية والبيئية بواحة سيوة بالتعاون مع وحدة «أيادي مصر»، بوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة.

وأشاد محافظ مطروح بالمنتج المعروض مع تميزه كمنتج بيئي وتراثي مع أهمية الترويج والتسويق الجيد وتقديم المحافظة لكافة الدعم اللازم، وإتاحة الفرصة للمشاركة في جميع المعارض مع أهمية التعرف على الإجراءات لتسهيل حصول المنتجات على الموافقات اللازمة لتسجيلها وسهولة تسويقها.

وحدة أيادي مصر

كما رحب محافظ مطروح بشباب وحدة أيادي مصر، التي أنشأتها وزارة التنمية المحلية، ضمن جهود الدولة في مجال توفير مزيد من فرص العمل مع إتاحة التسويق الإلكترونى للمنتج، وتأهيل وتدريب الشباب من أجل إتاحة سبل الحياة الكريمة بخطوات غير بيروقراطية مع تشجيع إقامة مشروعات لتوفير مصدر اقتصادي للشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المنتجة والاستغلال الأمثل للموارد، بالتوازي مع الحفاظ على الهوية والمنتج البيئي والتراثي.