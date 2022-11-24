«التنمية المحلية»: 1303 أشخاص تقدموا لمسابقة رؤساء المدن وسكرتيري العموم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تركز على بناء الإنسان والتأكيد على ضخ دماء جديدة وخاصة فيما يتعلق برؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحفيز العاملين المتميزين في وحدات الإدارة المحلية للترقي وفقا لخطط تدريب عالية المستوى.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أنّ الإعلان الحالي الذي انتهى في 21 نوفمبر الجاري، تقدم له 1303 أشخاص، ويتم تقييم المتقدمين مستوفي الشروط، حيث جرى وضع الشروط بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وفقا للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفي للمتقدم، وهناك مقترح التطوير الذي يتضمن أهدافا محددة زمنيا قابلة للتطبيق والقياس وتساعد في حل مشكلات الناس على أرض الواقع، بالإضافة إلى السمات الشخصية وتشمل المهارات القيادة الخاصة واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والتصرف السليم، وبخاصة في إدارة الأزمات والقدرة على التحليل والابتكار والإبداع ومهارات التواصل.

4 مراحل للتدريب

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: «لدينا 4 مراحل تدريب للدفعة السابقة التي تم امتحانها في العام الماضي والاستقرار عليها وفقا للإعلان رقم 1 للعام الجاري، وتم بدء العمل في الأسبوع الأول بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وهناك أسبوع مقبل سنلتقيهم فيه، وسيحاضر مجموعة من القيادات السابقة والحالية في إدارة الشأن المحلي على مستوى الدولة المصرية، بالإضافة إلى بعض النواب والمستشارين من جهات مختلفة في الدولة».

اختبار نظري

وأوضح: «يتم عقد اختبار نظري للمتقدمين ثم مقابلة شخصية لمن يجتاز هذا الاختبار من خلال لجنة عليا سباعية برئاسة الوزير وأعضاء محافظين حاليين وسابقين وأساتذة جامعة وعضو مجلس الدولة، والهدف الرئيسي من ذلك هو ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء».