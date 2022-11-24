مستشار «التنمية المحلية» الأسبق: قطع المرافق عن التعديات على أراضي الدولة يردع المخالفين

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنّ القانون صنف جريمة التعدي على أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمجتمع وشركات قطاع الأعمال العام والأراضي التي في حكم في المال العام، على أنها جريمة مخلة بالشرف، أي جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة أو الاستمرار في الوظيفة العامة، أو الترشح لعضوية المجالس المحلية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، أن اعتبار التعدي على الأراضي المملوكة للدولة جريمة مخلة بالشرف يعتبر أكبر رادع لمن يخالف، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون تعالج الأوضاع والمخالفات الحالية، وشدد على أن الردع العام في القانون يكون على المخالفة القائمة.

أهمية اعتبار التعدي على الأراضي المملوكة للدولة جريمة مخلة بالشرف

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن اعتبار التعدي على الأراضي المملوكة للدولة جريمة مخلة بالشرف وقطع المرافق عن المباني المخالفة يعتبر نوعا من تشديد العقوبات، إذ أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة التي لم يقرها مجلس النواب بعد، لم تكن رادعا للمخالفات، فرغم كل ما حدث من تسهيلات قدمها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو القيمة أو الإجراءات لم يكن كل ذلك رادعا لوقف المخالفات، حيث استمرت في كل الأماكن، وبخاصة في الريف وصعيد مصر.

ضرورة المتابعة والمراقبة

وأكد ضرورة أن يتم المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول من لمنع مخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق وعدم توصيلها إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيل المرافق، مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء.