أسعار الكتاكيت والسمان والبط في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم السبت، وتضمن بيان البورصة أسعار السمان حسب العمر والبط المسكوفي والبلدي والمولر، إذ شهد سعر الكتاكيت، وسعر الأمهات استقراراً منذ أمس، فيما استقرت أسعار البط والسمان.

أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم السبت بالبورصة الرئيسية

ذكر البيان الخاص بالبورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم السبت الموافق 26/11/2022 بمختلف انواعها كالآتي:

سعر الفراخ البيضاء 36 جنيهاً

سعر الفراح الساسو 50 جنيهاً

سعر الكتكوت الأبيض من 3 إلى 3,25 جنيه

سعر الكتكوت ساسو من 4 إلى 4,25 جنيه

سعر الكتكوت البلدي 5 جنيهات

سعر الكتكوت الهجين 5 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 5 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي على وشه 5,5 جنيه

أسعار الأمهات البيضاء 29 جنيه

استقرار أسعار البط والسمان

فيما أعلنت البورصة أسعار البط والسمان والتي شهدت استقراراً في الأسعار، لمختلف الأنواع كالآتي:

سعر البط المولر 17 جنيهاً

سعر البط المسكوفي 17 جنيهاً

سعر البط البيور 12 جنيهاً

سعر السمان عمر 14 يوما 4 جنيهات