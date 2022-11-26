درجات الحرارة المتوقعة في المنيا من الغد حتى الجمعة المقبلة

يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلا على جميع الأنحاء في محافظة المنيا، بدءا من غد الأحد وحتى الجمعة المقبلة، وذلك وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة بإقليم شمال الصعيد ويضم محافظات: المنيا، بني سويف، والفيوم.

درجات الحرارة في محافظة المنيا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا وإقليم شمال الصعيد كالتالي: الأحد تبلغ العظمى 22 درجة والصغرى 11، الإثنين 23-11، الثلاثاء، 24-11، الأربعاء 24-10، الخميس 24-10، الجمعة 24-10.

وتظهر شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري مدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على فترات متقطعة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن شمال الصعيد خلال الأسبوع الجاري.

تطهير مخرات السيول

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول، كما كلف المحافظ مديرية الري بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة مخرات السيول والعمل على تطهيرها.