إعلان الفائز بتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة اليوم

تقدم المواقع الثقافية اليوم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من احتفالية تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث يعلن خلالها الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة، التي في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 بفينسيا.

كما تفتتح وزيرة الثقافة معرض الأعمال المشاركة في المسابقة، وتوزيع شهادات تقدير على المشروعات التي اختارتها لجنة التحكيم، وذلك بمركز الهناجر في تمام الرابعة عصرًا .

الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد سلطان اليوم

ضمن سلسلة حفلات عمالقة الفن تحتفل دار الأوبرا، مساء اليوم بذكرى ميلاد رواد الفن الراحلين رياض السنباطى وليلى مراد كما تحتفي باسم الموسيقار محمد سلطان الذى توفي قبل أيام وذلك في حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء على المسرح الكبير .

وينظم المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس ندوة «العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة»، في السادسة مساء بقاعة المجلس.

وتناقش الندوة أبعاد التعليم المعماري والعمراني في الجامعات المصرية، ودوره في التحديات التي تواجه المدينة وتحسين جودتها؛ كما تركز على محورين أساسيين وهما التعليم كإدارة، والتعليم كمحتوى.

ويشارك فيها مجموعة من المتخصصين من بينهم الدكتورة سهير عثمان مقرر لجنة الفنون التشكيلية و العمارة بالمجلس، وتدير الندوة: الدكتورة هبة صفي الدينأستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة مصر الدولية

سهرة فنية من تنظيم قطاع التنمية الثقافية

وينظم قطاع التنمية الثقافية سهرة فنية ببرنامج حافل تقدمها مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، برئاسة المخرج انتصار عبدالفتاح، والحفل بقيادة الدكتور راجى المقدم، وبمشاركة أوركسترا ميوزيكانا وعناصر من أوركسترا الأنامل الصغيرة من بورسعيد بقبة الغوري في الساعة الثامنة مساء.